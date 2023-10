El equipo de Voley femenino Sub 14 de Campos ganó la Copa de Oro

El equipo femenino Sub 14 de Voley del Club Campos se adjudicó la Copa de Oro en la octava edición del Torneo Abierto Ciudad de Macachín de voleibol femenino, disputado el fin de semana.

El certamen contó con 34 equipos pampeanos Sub 14 y Sub 12 y de la provincia de Buenos Aires, que sumaron unas 400 jugadoras.

Campos, que había llegado como máximo candidato al título, ratificó su nivel al vencer en la final a Unión Voley A de Santa Rosa por 2 a 0, con parciales de 25 a 17 y 25 a 13.

El equipo de Campos, dirigido por Andrea Espíndola, lo integraron Maia Ojeda, Melina Zabala, Emilia González, Ailín Tripailao, Badal Ambar Medina, Mía Martínez Villar, Catalina Muñoz, Luciana Pérez, Brisa Reylo y Marianela Muñoz.