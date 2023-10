Acusaron a Milei de hacer «terrorismo económico» para desestabilizar el sistema

Las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei y de otros dirigentes de la Libertad Avanza (LLA), quienes despreciaron la moneda nacional y pusieron dudas sobre la estabilidad del sistema financiero, generaron este martes el repudio de economistas y de dirigentes, tanto de Unión por la Patria (UxP) como de Juntos por el Cambio (JxC), así como del sector bancario, quienes consideraron que el espacio libertario ejerce «terrorismo económico».

«Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos», opinó el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, en declaraciones a Radio Delta.

Milei se refirió ayer al peso argentino como «excremento» y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar -o no- los plazos fijos bancarios respondió: «Jamás».

A esta polémica posición se sumó lo expresado por el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien se pronunció en clave electoral sobre la reciente subida del dólar blue: «Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo».

Para la Asociación Bancaria, las declaraciones de Milei son «terrorismo electoral» y aseguraron que el economista «tiene una clara intención de generar zozobra en la sociedad y provocar una crisis financiera».

«No al terrorismo electoral. Los dichos por parte de Javier Milei sobre el sistema financiero tienen una clara intencionalidad: generar zozobras en la sociedad y provocar deliberadamente una crisis financiera de proporciones, lo que afectaría no solo los puestos de trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores bancarios, así como también generar una crisis en el sistema financiero», denunciaron a través de un comunicado.

Remarcaron que el candidato tiene un afán de «generar incertidumbre financiera y económica por meras especulaciones electorales», lo que lleva a «fomentar acciones que promueven la desestabilización del sistema financiero y meterse con los ahorros de los argentinos».