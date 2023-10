Se licitó el nuevo Centro de Salud que tendrá La Reforma

Se licitó la obra para la construcción del edificio Centro de Salud Nivel II de La Reforma, que contará de 460 metros cuadrados.

El acto administrativo se desarrolló el miércoles en la localidad y contó con la presencia del ministro de Obras y Servicios Públicos Julio Rojo, el presidente de la Comisión de Fomento Elías Colado, el director de Obras Públicas Sergio Melián y el representante de la empresa oferente Nicolás Construcciones.

El Centro de salud nivel II estará compuesto por la recepción y atención al público, sala de espera, dos consultorios, odontología, sala de observación, sala de enfermería, farmacia y servicios comunes de sanitarios, cocina y lavadero, dos salas de internación con sanitarios y cocina, tres salas técnicas para aire comprimido, generador, gases medicinales, y depósito de residuos patológicos. Los semicubiertos son para cochera de ambulancia y acceso al edificio. Todos los locales sanitarios, llevarán revestimiento cerámico. Asimismo, se cumplimentan los servicios con Instalaciones de Infraestructura y para Gases Medicinales, semicubierto para Estacionamiento de Ambulancia y acceso de emergencias.

El ministro Julio Rojo se refirió a la infraestructura que se licitó y explicó que el Centro de Salud que se construirá en La Reforma, localidad de 300 habitantes, «es una muestra contundente de la presencia del Estado provincial, quien otorga las mismas condiciones en toda la región pampeana, un Estado que es el único que puede construir una obra de tal magnitud con recursos propios para la gente. Sólo un Estado, como el actual, comprometido con la gente puede realizar estas obras en beneficios de la población, como es la prestación de salud pública, quienes ya no tendrán que trasladarse a localidades como Acha o 25 de Mayo para su atención médica”.

“Es una obra de magnitud que cuenta con 460 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 390 días, la empresa que cotizó su construcción ha presentado una propuesta de 580.872.000 peso, la cual será evaluada por la comisión”.

“En el proyecto del Centro de Salud de La Reforma, se ha diseñado un edificio muy moderno integrado por salas de observación, consultorios, farmacia, áreas de internación, provisión de oxígeno y gases medicinales, un servicio de salud integral para la asistencia de los residentes de la localidad y de las zonas rurales. Además, tiene una función social particular porque significará una presencia destacada para la asistencia de los lesionados en siniestros viales que suelen sucederse en la ruta del oeste”.

Rojo destacó el rol del Gobierno provincial su compromiso social, “este Estado presente que se encuentra cerca de la gente, realiza las infraestructuras con los recursos del pueblo que vuelven hacia ellos, para una mejor calidad de vida y el crecimiento social, este es el Estado comprometido por el que trabaja todos los días el gobernador Sergio Ziliotto”.

“Sin un estado presente, sin un estado promotor de estas acciones, no podrías hacerse obras tan significativas para el pueblo pampeano y para quienes transitan por nuestra Provincia”, finalizó.

En tanto, Elías Colado, presidente de la Comisión de Fomento de la localidad expresó, “estamos muy contentos, para nosotros es muy importante contar con esta obra, es significativo teniendo en cuenta que estamos alejados de los grandes centros de salud de atención. Contar con los primeros servicios de asistencia de salud es trascendental e histórico, la gente lo va a tomar muy bien, la Provincia lo va a tomar muy bien porque esto es para todos, sean habitantes de la localidad o pasen y lo requieran”.

“El Centro de Salud es fundamental para la región y para La Reforma, trabajamos para su concreción desde el inicio de mi gestión y hoy es una promesa cumplida del Estado provincial”.

“Este proyecto superó mis expectativas, por la importancia que tiene y el lugar que le otorga el Gobierno provincial, quien cumple con su palabra con acciones, que es trabajar y hacer para el bienestar de la gente, en este caso en salud, pero también en educación, en seguridad, en conectividad, en servicios. Estoy convencido que los gestores de esta obra y en especial el gobernador Sergio Zilotto, vamos a quedar, en parte de la historia de La Reforma, con la concreción de este proyecto fundamental”.