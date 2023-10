Campos sumó cuatro refuerzos para afrontar el torneo Federal

El Club Unión Deportiva Campos a último momento sumó cuatro nuevos refuerzos para afrontar el torneo Regional Federal Amateur que iniciará el domingo.

Llegaron el mediocampista Franco Lezcano, que viene de Atlético Santa Rosa (foto), el arquero Carlos Génova que viene de All Boys de Trenel, el centrodelantero Matías Roldán que jugó en Costa Brava de Pico y All Boys de Santa Rosa y viene de La Plata y el defensor Agustín Araujo, quien también estaba All Boys de Trenel y es de Buenos Aires.

Cabe recordar que el domingo será el debut del nuevo DT Dante Jacobi.