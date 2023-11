Sabarots y los intendentes de JxC le hicieron un guiño a Massa presidente

La mayoría de los 35 intendentes electos de la UCR y del PRO se reunieron este martes en el pueblo de General San Martín y le hicieron un claro guiño al candidato presidencial del peronismo Sergio Massa. Sin nombrarlo, dieron a entender que lo prefieren en el balotaje del 19 de noviembre que lo enfrentará contra el libertario Javier Milei.

Frente al fortísimo recorte que promete Milei en todo el Estado, los jefes comunales de Juntos por el Cambio -la gran mayoría de la UCR y otro sector del PRO- abogaron por una “mejor salud y educación pública” y “mejorar la situación social de los sectores más vulnerables” de país. “La participación electoral de JxC terminó el pasado 22 de octubre, y es por eso que apoyamos las decisiones de los partidos políticos del frente, donde propician la participación y libertad de conciencia para nuestros simpatizantes o seguidores, pero también instando a la búsqueda de unidad y consenso en nuestro país, para que pueda emerger de esta crisis, y podamos progresar y crecer con equidad e igualdad, y propiciar una mejor salud y educación pública, y mejorar la situación social de los sectores más vulnerables”, sostuvieron en un documento al que acercaron a Diario Textual.

De todas maneras, este portal pudo saber que hubo algunos -muy pocos- intendentes del PRO que votarán a Milei.

Institucionalmente, tanto la UCR como el PRO se pusieron en un lugar de neutralidad. De todas maneras, una parte importante del PRO ha manifestado su respaldo a Milei.

En ese marco, a días del balotaje, se reunieron los jefes comunales opositores -algunos en funciones y otros que asumirán el 10 de diciembre-.

El espacio es motorizado por tres intendentes del radicalismo, Abel Sabarots (General Acha), Hugo Kenny (Victorica) y Mónica Curuchet (Eduardo Castex).

Comenzó a germinar luego de las elecciones provinciales de mayo, cuando los intendentes opositores pasaron de ser unos 20 a sumar, desde el 10 de diciembre, 35 intendencias y comisiones de fomento. Es una muestra del mayor poderío territorial de los intendentes, en contraposición de la dirigencia de Santa Rosa y General Pico, donde los resultados no acompañaron.

Además, tiene como objetivo consensuar políticas públicas en la inevitable negociación con el Gobierno de Sergio Ziliotto.

El encuentro comenzó a media mañana y terminó pasadas las 14 horas. Dieron a conocer un documento:

“Pasadas las últimas elecciones nacionales, la población se expresó y nuestro frente electoral tendrá un rol opositor en los próximos 4 años, ya que no participará del Balotaje del próximo 19/10/2023”, dijeron en el documento. “El estado de situación del país en materia económica, social y política se encuentra con muchas dificultades, y nos interpela, para quienes vamos por un nuevo periodo de gestión en nuestras localidades y a quienes asumen por primera vez, a realizarlo de manera responsable, austera y transparente, en beneficio de nuestros vecinos y vecinas, e instando a quienes están en ejercicio de los ejecutivos municipales y no renuevan su mandato, a no comprometer los recursos de las futuras gestiones”, expresaron.

“Los próximos 4 años serán indudablemente difíciles, pero no dejaremos de gestionar obras y servicios públicos para nuestras localidades, pretendiendo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos/vecinas, sabiendo la importancia que tienen los estados municipales, provincial y nacional en la confección políticas públicas y contención social, teniendo como herramienta fundamental e insustituible el financiamiento a través de la coparticipación nacional y provincial. Resulta imposible para los municipios realizar obras estructurales sin el acompañamiento de los estados provinciales o nacionales”, manifestaron.

“Es nuestra voluntad seguir fortaleciendo este espacio que gobernará más de 30 localidades a partir del 10 de diciembre, pero también solicitando las renovaciones y cambios que necesitan nuestros partidos y frente político a nivel provincial y nacional, ratificando a esta coalición política, independientemente de los alineamientos individuales frente a esta coyuntura electoral”, finalizaron.