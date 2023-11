Destacan la «fortaleza del sistema electoral» frente a insinuaciones de fraude

Dirigentes y funcionarios de Unión por la Patria (UxP) destacaron este domingo la «fortaleza del sistema electoral» ante expresiones de miembros de La Libertad Avanza (LLA) que insinúan la posibilidad de un fraude, alertados por el aviso de la Justicia electoral sobre que desde el partido libertario no entregaron la cantidad suficiente de boletas de cara al balotaje.

«Es muy grave que LLA no haya presentado la cantidad de boletas necesaria. Todos los partidos tenemos la obligación de llevar la cantidad de electores por cada urna», sostuvo en declaraciones a C5N la diputada Graciela Camaño en la previa del debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA.

Además, agregó que el argumento libertario de no presentarlas por temor a que «se las roben» remite a una «construcción que hacen respecto al (posible) fraude. Estas boletas las pagan el Estado y los contribuyentes».

«¿Dónde están las boletas que no presentaron?», se preguntó y planteó que «acá hay una irregularidad muy grave de LLA y la justificación que dicen es improcedente».

En el mismo sentido, el candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi, no descartó en diálogo con Télam que desde LLA, luego de la elección, «intenten con eso armar una denuncia sobre que no hay boletas, pero no las hay porque no las pusieron».

«Cuando entraste primero en las PASO no dijiste nada y ahora que perdiste estas diciendo algo, vamos muchachos», chicaneó Rossi respecto a los resultados que dieron como primera fuerza en las primarias a la fórmula de LLA.

«Cuando se tiene un sistema electoral que permitió a lo largo de 40 años que tantos candidatos de tantos espacios políticos ganen consecutivamente elecciones, plantear la cuestión del fraude es insustantivo y poco creíble», manifestó el candidato en declaraciones previas a C5N.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, consideró que «en 40 años de democracia el sistema electoral siempre tuvo fortalezas y no debilidades» y sobre las insinuaciones de fraude aseveró que en su experiencia «jamás vi una instancia electoral que pudiera estar teñida de de una palabra como la que intenta (imponer) LLA».

«Tenemos un sistema que ha dado cuenta de que han ganado en los últimos 40 años hombres y mujeres de diferentes fuerzas políticas sometiéndose a la misma estructura electoral», resumió.