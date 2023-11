Denuncian «presiones» a la delegación del FMI en su investigación a Macri por el préstamo

El diputado de Consenso Federal Alejandro «Topo» Rodríguez dijo este lunes que «llama la atención» que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su Oficina de Evaluación Independiente (OEI) «no informen los motivos» de la postergación del arribo al país de la misión del organismo que evaluaría el préstamo otorgado en el 2018 al gobierno de Mauricio Macri y deslizó que pudo haber existido «algún tipo de presión» para obstaculizar el avance de esa investigación.

«Aquí @MarianoBoettner en @Infobae confirma lo que habíamos adelantado el fin de semana: no llegó la misión del FMI (OEI) que debía comenzar hoy a evaluar el stand by otorgado a @mauriciomacri. Patean todo para el año próximo y no dan motivos», escribió Rodríguez en su cuenta de la red social X.

En relación a la información publicada por Infobae, Rodríguez dijo a Télam que «llama la atención que el Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Evaluación Independiente de ese organismo, no informan los motivos por los cuales no iniciaron hoy mismo el trabajo de investigación que habían anunciado que se iba a iniciar y postergan sin fecha de inicio el trabajo».

El diputado nacional evaluó que «no hay que descartar que la Oficina de Evaluación Independiente haya tenido algún tipo de presión o de indicación de parte del mismo directorio del Fondo Monetario Internacional».

«Yo no lo descarto, por supuesto que no tengo elementos para asegurarlo, pero no habría que descartarlo», agregó.

Rodríguez apoyó su hipótesis en el «contexto político muy particular» que vive el país «ya que (el expresidente, Mauricio) Macri es el nuevo aliado del gobierno entrante y (el exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central del gobierno de Cambiemos) Luis ‘ Toto’ Caputo será el mandamás de la economía y las finanzas en Argentina».

En esa línea agregó que «ambos, Macri y Caputo, son responsables de la fuga de capitales en Argentina. Por eso es lamentable, además de llamativo, que la Oficina de Evaluación Independiente no haya comenzado como corresponde y como se había comprometido esa investigación hoy mismo».

Rodríguez recordó que el mega crédito otorgado al gobierno de Macri en 2018 fue un «préstamo definido por razones directamente políticas por un monto de hasta u$s 50.000 millones y que, según indican distintos informes con rigurosidad técnica y profesional, buena parte de ese préstamo habría sido utilizado para la fuga de capitales».