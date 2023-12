Ziliotto anunció el nuevo gabinete: sumó tres intendentes y confirmó nombres

El gobernador Sergio Ziliotto designó este lunes a los integrantes del gabinete provincial para el próximo período de gobierno. Entre los principales cambios, no sigue el ministro de Educación, Pablo Maccione, quien será reemplazado por Marcela Feuerschvenger. También se destaca el desembarco de tres actuales intendentes: Pascual Fernández (Uriburu) será ministro de Gobierno y Asuntos Municipales; Gabriela Labourié (Arauz), secretaria de la Mujer; y Saúl Echeveste (Telén), secretario de Turismo.

Tampoco sigue Jorge Lezcano en el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (Ipav): en su lugar se designó a la actual gerenta del organismo, Erica Riboyra. Es mano derecha de Ziliotto.

Además, como ya se había adelantado, no continuará la secretaria de Cultura, Adriana Maggio (quien se jubiló): su lugar será ocupado por Pablo Lucero, actual director del Museo Provincial de Artes.

En tanto, no se dieron a conocer los nombres a cargo de otras dos secretarias: la de Recursos Hídricos -actualmente a cargo de Néstor Lastiri- y la de Ambiente y Cambio Climático -que se pretende crear próximamente-.

Fuentes de Casa de Gobierno aclararon a Diario Textual que no hubo desplazamientos de funcionarios. “Los que no siguen es porque se fueron como diputado nacional, Ariel Rauschenberger, y a diputada provincial, Liliana Robledo, y los demás optaron por no continuar”, dijeron. “Entre ellos se cuentan, también, Pablo Maccione, Adriana Maggio y Adriana Romero, que optaron por no seguir”.

El resto de los actuales ministros y secretarios continúa por otro mandato desde el 10 de diciembre.

Las áreas y las y los designados son los siguientes:

Asesoría Letrada: Griselda Ostertag.

Conectividad y Modernización: Antonio Curciarello.

Desarrollo Social y Derechos Humanos: Diego Álvarez.

Cultura: Pablo Lucero.

Educación: Marcela Feuerschvenger.

Energía y Minería: Matías Toso.

Fiscalía de Estado: Romina Schmidt.

Gobierno y Asuntos Municipales: Pascual Fernández.

Hacienda y Finanzas: Guido Bisterfeld.

Instituto Provincial Autárquico de Viviendas: Erica Riboyra.

Mujer, Género y Diversidad: Gabriela Labourié.

Obras Públicas: Julio Rojo.

Producción: Fernanda González.

Salud: Mario Rubén Kohan.

Secretaría General: José Vanini.

Seguridad y Justicia: Horacio Di Nápoli.

Trabajo y Promoción del Empleo: Marcelo Pedehontaá.

Turismo: Saúl Echeveste.