El Gobierno vetó la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, crece la tensión con el Congreso

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la ley de financiamiento universitario aprobada recientemente por el Congreso, que buscaba garantizar recursos básicos para el funcionamiento de las universidades nacionales. La decisión generó un fuerte rechazo en la comunidad educativa y en gran parte del arco político opositor.

El proyecto había recibido amplio apoyo legislativo y surgió como respuesta a los reclamos de rectores, estudiantes y docentes frente a la situación crítica que atraviesan las casas de estudio por la falta de fondos. Con el veto presidencial, las universidades deberán continuar dependiendo de partidas discrecionales, lo que, según especialistas, acentúa la incertidumbre en la planificación académica.

La medida, además, se da en un escenario de creciente malestar social por los recortes en distintos sectores sensibles, donde la educación pública se suma a la lista de áreas en conflicto.