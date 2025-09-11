Suba de biocombustibles: el biodiésel y el bioetanol vuelven a presionar sobre los precios

La Secretaría de Energía oficializó un nuevo aumento en los precios del biodiésel y el bioetanol, insumos clave en la producción de combustibles. La medida comenzará a regir en los próximos días y tendrá un impacto directo en los surtidores, sumando presión a la inflación.

El biodiésel registró una suba del 4,5%, mientras que el bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz aumentó un 3,8%. Estas variaciones repercutirán en el valor final de las naftas y el gasoil, en un contexto donde los combustibles ya acumulan incrementos significativos en lo que va del año.

Las petroleras, por su parte, analizan trasladar los nuevos costos al consumidor, lo que podría derivar en un nuevo ajuste de precios en septiembre.