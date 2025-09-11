Universidades en alerta: docentes y no docentes convocan a un paro y marcha federal

Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, gremios docentes y no docentes anunciaron un paro nacional con movilización para la próxima semana. La medida incluirá una marcha federal en defensa de la educación pública y para exigir que se garanticen los fondos mínimos de funcionamiento.

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la situación presupuestaria de las universidades es “insostenible”, con dificultades crecientes para afrontar gastos básicos como servicios y salarios.

La convocatoria apunta a visibilizar la problemática en todo el país y sumar el acompañamiento de estudiantes y organizaciones sociales. En ese marco, referentes universitarios advirtieron que, de no revertirse el escenario, podrían verse afectadas las actividades académicas del segundo cuatrimestre.