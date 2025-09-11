Facebook Twitter Instagram

Universidades en alerta: docentes y no docentes convocan a un paro y marcha federal

Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, gremios docentes y no docentes anunciaron un paro nacional con movilización para la próxima semana. La medida incluirá una marcha federal en defensa de la educación pública y para exigir que se garanticen los fondos mínimos de funcionamiento.

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la situación presupuestaria de las universidades es “insostenible”, con dificultades crecientes para afrontar gastos básicos como servicios y salarios.

La convocatoria apunta a visibilizar la problemática en todo el país y sumar el acompañamiento de estudiantes y organizaciones sociales. En ese marco, referentes universitarios advirtieron que, de no revertirse el escenario, podrían verse afectadas las actividades académicas del segundo cuatrimestre.

Tambien te puede interesar:

La Justicia avaló la denuncia sobre presuntas coimas en el entorno de Spagnuolo
Bolsonaro, más cerca de la condena por intento de golpe en Brasil
El Gobierno vetó la ley de Aportes del Tesoro Nacional aprobada por el Congreso
Suba de biocombustibles: el biodiésel y el bioetanol vuelven a presionar sobre los precios

Noticias del Sur Online | Noticias de General Acha y la Región - Whatsapp 2954 532824 | Diseño y Desarrollo www.generarweb.com