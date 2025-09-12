Bolsonaro, más cerca de la condena por intento de golpe en Brasil

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quedó a un paso de ser condenado por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. El Supremo Tribunal Federal (STF) ya cuenta con los votos necesarios para declararlo culpable, tras una sesión en la que cinco de los once magistrados se pronunciaron en contra del exmandatario.

Bolsonaro está acusado de instigar y alentar la toma violenta de las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrida una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. La fiscalía lo señaló como responsable de un discurso que buscaba desacreditar el sistema electoral y legitimar la movilización que terminó en actos vandálicos.

De confirmarse la condena, Bolsonaro podría enfrentar inhabilitación política y penas de prisión, lo que marcaría un duro golpe a su futuro político y a la derecha brasileña. El fallo definitivo se conocerá en los próximos días, cuando finalice el recuento de votos en el tribunal.