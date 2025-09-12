El Gobierno vetó la ley de Aportes del Tesoro Nacional aprobada por el Congreso

El presidente Javier Milei vetó la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había sido aprobada con respaldo mayoritario en ambas cámaras. La norma buscaba establecer criterios de distribución más equitativos para los fondos destinados a asistir financieramente a provincias y municipios en situaciones de emergencia.

Con la decisión del Ejecutivo, los recursos seguirán bajo manejo discrecional del Gobierno nacional, lo que generó críticas de gobernadores y legisladores opositores que habían impulsado la iniciativa. Según plantearon, la medida profundiza la concentración de decisiones en la Casa Rosada, en un contexto en el que las provincias atraviesan serias dificultades económicas.

El veto se suma a otras medidas recientes que encendieron la tensión política, como el rechazo al financiamiento universitario. Mientras tanto, distintos sectores reclaman reglas claras en la asignación de fondos que afectan directamente a las arcas provinciales.