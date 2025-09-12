Facebook Twitter Instagram

La Justicia avaló la denuncia sobre presuntas coimas en el entorno de Spagnuolo

La Justicia federal confirmó la validez de los dichos de Diego Spagnuolo, excolaborador de Fernando Cerimedo, en una causa que investiga presuntas coimas en el armado de campañas políticas. El fallo ratificó que sus declaraciones pueden ser utilizadas como prueba dentro del expediente.

Cerimedo, conocido por su rol como consultor en campañas electorales y asesor en comunicación digital, quedó así más comprometido en una investigación que analiza posibles pedidos de dinero a cambio de servicios y favores políticos. Spagnuolo había denunciado presiones y pagos indebidos que, según la Justicia, cuentan con elementos suficientes para ser considerados en el proceso judicial.

Con esta resolución, la causa avanza a una nueva etapa en la que podrían citarse a más testigos y recabarse pruebas documentales. El caso se suma a una serie de investigaciones que en los últimos meses pusieron bajo la lupa el financiamiento y las prácticas en la política argentina.

