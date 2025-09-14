Más de 400 ciclistas le dan un marco multitudinario al «Gran Desafío del Valle»

El sábado comenzó en La Pampa la primera edición del Gran Desafío del Valle, una competencia de rural bike que reunió a ciclistas de distintos puntos del país y que unió a las localidades de Ataliva Roca, Quehué y General Acha en dos jornadas cargadas de deporte, turismo y camaradería.

La largada oficial contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales que acompañaron este nuevo desafío deportivo y turístico para la provincia. Estuvieron presentes el intendente de Ataliva Roca, Gustavo José Barreiro, el intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, y el intendente de General Acha, Abel Sabarots, quienes destacaron la importancia de que las comunidades trabajen en conjunto para impulsar el desarrollo regional.

También participaron funcionarios provinciales, entre ellos el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, y el subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Martínez Almudévar, quienes remarcaron que la competencia no solo promueve la actividad física, sino que también fortalece el turismo interno y genera movimiento en el sector gastronómico, hotelero y comercial de la zona.

El Gran Desafío del Valle se desarrolla en dos etapas: la primera unió Ataliva Roca con Quehué, con recorridos de 85 y 35 kilómetros según la categoría de los corredores; mientras que la segunda conectó Quehué con General Acha, atravesando los paisajes de la laguna de Utracán.

Con una participación estimada de más de 400 ciclistas, el evento dejó en claro que el deporte puede ser un motor para la integración y el desarrollo local. Los organizadores ya adelantaron que la intención es darle continuidad al desafío, consolidándolo como una cita anual para el ciclismo pampeano y nacional.