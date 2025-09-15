Distinguieron a docente de Hucal que dio clases en distintas escuelas de la zona sur

El Gobierno provincial realizó en Santa Rosa un emotivo acto en homenaje a la trayectoria docente. La ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, resaltó que “ser docente es un acto de compromiso y esperanza”.

En el acto se hizo entrega del premio “Profesor Alfredo Natalio Fernández”, en distinción a la labor educadora provincial, a Laura Lis Martínez. Inició su camino docente en 1993, y desde entonces ha sembrado aprendizajes en distintas localidades de La Pampa.

Bernasconi fue el punto de partida, seguido por Cuchillo Có, Chacharramendi, Unanue, General San Martín y Abramo. Hoy, continúa su labor en la Escuela N° 118 de Hucal, llevando consigo una valiosa experiencia construida a lo largo de más de tres décadas, siempre guiada por la convicción de que la educación transforma realidades.

También se entregaron diplomas a docentes jubilados en cargos de conducción en el período comprendido entre agosto 2024 y agosto 2025.