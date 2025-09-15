Dos jornadas de ciclismo nacional en General Acha y la zona

Finalizó el domingo la Carrera Gran Desafío del Valle organizada por las municipalidades de General Acha, Quehué y Ataliva Roca, y el apoyo del Gobierno Provincial.
Durante dos días se generó un movimiento de ciclistas y familias que acompañaron este trayecto en las tres localidades produciendo un gran aporte económico y turístico en La Pampa.
La competencia atrajo corredores de todo el país, con mayor número de asistentes de la provincia.
El Gran Desafío del Valle propone instalarse año a año como un proyecto coordinado que beneficia regionalmente al centro sur pampeano. En esta primera fecha más de 300 ciclistas participaron con resultados muy positivos, remarcando la accesibilidad y beneficios de un desafío complejo en su circuito pero con alta señalización y asistencia a los competidores.
