Dos jornadas de ciclismo nacional en General Acha y la zona

Finalizó el domingo la Carrera Gran Desafío del Valle organizada por las municipalidades de General Acha, Quehué y Ataliva Roca, y el apoyo del Gobierno Provincial.

Durante dos días se generó un movimiento de ciclistas y familias que acompañaron este trayecto en las tres localidades produciendo un gran aporte económico y turístico en La Pampa.

La competencia atrajo corredores de todo el país, con mayor número de asistentes de la provincia.