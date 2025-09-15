El Gobierno oficializó la restitución del Ministerio del Interior y nombró a Lisandro Catalán

El Ejecutivo oficializó este lunes la restitución del Ministerio del Interior, luego de meses en los que esa cartera había sido degradada a secretaría dentro de la Jefatura de Gabinete. La decisión se plasmó en el Boletín Oficial, junto con la designación de Lisandro Catalán como nuevo titular del área.

Catalán, de perfil político y con experiencia en gestión pública, asumirá la tarea de articular la relación del Gobierno nacional con las provincias. La restitución se da en un contexto de fuertes tensiones con los gobernadores, quienes reclaman mayores recursos y previsibilidad en la distribución de fondos.

El regreso del Ministerio del Interior fue interpretado por distintos sectores como un intento de recomponer canales de diálogo que en los últimos meses se habían visto debilitados. Sin embargo, la medida también refleja la necesidad del Ejecutivo de reorganizar su esquema de gestión tras los tropiezos recientes en el Congreso y en las urnas.

Con esta decisión, la administración de Javier Milei busca dar una señal de orden institucional, aunque persisten dudas sobre cómo se resolverán las demandas financieras de las provincias, que siguen alertando sobre la falta de asistencia en un escenario económico complejo.