Estudiantes del colegio secundario rural de La Reforma viajan a Brasil a concurso de tecnologías

Una delegación de estudiantes del colegio secundario rural de La Reforma emprendió viaje rumbo a Brasil para participar del concurso Infomatrix 2025, que se desarrollará en Florianópolis.

Los jóvenes partieron primero hacia Buenos Aires y desde allí continuarán camino como parte de la delegación pampeana que representará a la Argentina en el certamen internacional.

El grupo concursará con tres proyectos que fueron acreditados el año pasado en la instancia nacional de la muestra: Aqua Tecno, Innovación Acuática y Aqua Sin Sal.

Los estudiantes son de 2 y 3 año del ciclo básico Bautista Peletay, Gerónimo Juarez Cejas, Brenda Llanten, Antonela Cabrera, Anyela Videla y de 6 año del ciclo orientado Gino Castagnino, Talia Mauril y Danna Román. Los profesores asesores son Javier Cornejo y Sonia Junco.