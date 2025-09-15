Estudiantes del colegio secundario rural de La Reforma viajan a Brasil a concurso de tecnologías

Una delegación de estudiantes del colegio secundario rural de La Reforma emprendió viaje rumbo a Brasil para participar del concurso Infomatrix 2025, que se desarrollará en Florianópolis.
Los jóvenes partieron primero hacia Buenos Aires y desde allí continuarán camino como parte de la delegación pampeana que representará a la Argentina en el certamen internacional.
El grupo concursará con tres proyectos que fueron acreditados el año pasado en la instancia nacional de la muestra: Aqua Tecno, Innovación Acuática y Aqua Sin Sal.
Los estudiantes son de 2 y 3 año del ciclo básico Bautista Peletay, Gerónimo Juarez Cejas, Brenda Llanten, Antonela Cabrera, Anyela Videla y de 6 año del ciclo orientado Gino Castagnino, Talia Mauril y Danna Román. Los profesores asesores son Javier Cornejo y Sonia Junco.
En total viajan ocho estudiantes acompañados por dos docentes y tres madres, quienes respaldan la participación del colegio en esta experiencia educativa y científica que busca promover el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevas tecnologías.
