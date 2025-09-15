Piden investigar a Fernando Cerimedo por presunto encubrimiento en la causa ANDIS

La Justicia recibió un pedido formal para investigar al consultor político Fernando Cerimedo por presunto encubrimiento en la causa que indaga posibles coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El planteo surge luego de que se conocieran declaraciones de Diego Spagnuolo, excolaborador de Cerimedo, quien aseguró haber sido testigo de maniobras irregulares vinculadas a la gestión de contratos y aportes.

Los fiscales sostienen que Cerimedo podría haber tenido un rol activo en la protección de involucrados, evitando que ciertas pruebas y testimonios salieran a la luz. De comprobarse estas acusaciones, la situación judicial del consultor se vería aún más comprometida, dado que ya enfrenta cuestionamientos por supuestas prácticas poco transparentes en campañas políticas.

La investigación busca determinar si hubo un entramado de favores y presiones alrededor de la asignación de fondos de la ANDIS. El caso puso en el centro del debate el manejo de recursos destinados a sectores vulnerables, generando preocupación entre asociaciones y organizaciones sociales que piden transparencia en la utilización de esos fondos.

El expediente continuará con nuevas medidas de prueba en las próximas semanas, mientras Cerimedo negó cualquier participación en hechos ilícitos.