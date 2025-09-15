Se suman cinco nuevos bomberos al cuartel de Acha y hacen un sorteo para poder comprar los uniformes

Los Bomberos Voluntarios de General Acha pusieron en marcha un sorteo con el objetivo de recaudar fondos para la compra de uniformes destinados a los cinco nuevos integrantes que se sumarán al cuartel tras aprobar su examen el fin de semana en Anguil.

Se trata de Federico Castillo, Tamara Botana, Julieta Godoy, Ezequiel Cerda y Martín García, quienes fueron recibidos el domingo a la noche con una caravana de bienvenida. En tanto, otros dos aspirantes darán pronto su examen.

La iniciativa busca solventar parte de los gastos que implica equipar a los nuevos bomberos. Para ello, la Asociación lanzó la Gran Rifa “Moto 0 Km”, cuyo premio será una motocicleta de 110 cc.

El sorteo cuenta con 2.000 números a la venta, cada uno con un valor de 5.000 pesos. La fecha prevista es el lunes posterior al Día de la Madre.

Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad, ya que cada aporte contribuye al fortalecimiento y desarrollo del cuartel, sosteniendo un servicio voluntario, solidario y esencial para la seguridad de todos.