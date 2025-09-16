El domingo se festeja el Día del Estudiante en General Acha

La Municipalidad de General Acha anunció que este domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el festejo por el Día del Estudiante en el Parque Campos, a partir de las 14 horas.

La propuesta incluirá un show de F-NIX Freestyle, la presentación de un DJ en vivo, stands gastronómicos, juegos y distintas sorpresas para los asistentes.

Desde el municipio invitaron a los jóvenes a participar de la jornada que busca ofrecer un espacio de encuentro y celebración en su día.