Elecciones nacionales: ya se puede consultar el padrón definitivo para el 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó este lunes el padrón definitivo de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Los ciudadanos podrán verificar su lugar y mesa de votación a través del sitio oficial del organismo, ingresando con número de DNI y distrito.

El padrón incluye a todos los electores habilitados, así como también contempla actualizaciones de cambios de domicilio y correcciones realizadas en los últimos meses. Desde la CNE recordaron la importancia de chequear la información con anticipación para evitar inconvenientes el día de la votación.

Este será uno de los comicios más relevantes de los últimos años, en un contexto marcado por tensiones políticas y económicas que atraviesan al país. Con la mirada puesta en la participación ciudadana, las autoridades remarcaron que el acceso al padrón es un paso clave para garantizar transparencia y organización en el proceso electoral.

El próximo hito será la oficialización de los presidentes de mesa y autoridades de cada centro de votación, prevista para las próximas semanas.