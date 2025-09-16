Expectativa en el mercado: el dólar cripto sube 15% y el mayorista roza el techo de la banda

Los mercados reaccionaron con volatilidad tras la presentación del Presupuesto 2026. El dólar cripto registró un salto del 15% en las últimas horas, mientras que el mayorista se acercó al límite superior de la banda cambiaria establecida por el Banco Central.

La suba del dólar paralelo refleja la incertidumbre de los operadores respecto a la viabilidad de las metas fiscales y de financiamiento planteadas por el Ejecutivo. Si bien el Gobierno insiste en que el nuevo esquema dará estabilidad, los analistas remarcan que la confianza se sostiene con medidas concretas y no solo con proyecciones.

El incremento en las cotizaciones se da en un contexto de fragilidad cambiaria, donde el mercado sigue de cerca los movimientos oficiales. La reacción evidencia que los anuncios del Presupuesto no alcanzaron para calmar las expectativas devaluatorias ni despejar las dudas sobre el rumbo económico.

Los próximos días serán claves para observar si el Banco Central interviene con mayor fuerza o si el Ejecutivo decide ajustar su estrategia.