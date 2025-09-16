Milei presentó el Presupuesto 2026

El Gobierno presentó el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla incrementos en áreas sensibles como jubilaciones, pensiones por discapacidad, universidades y salud. Según la iniciativa, el gasto social tendrá un refuerzo que, de aprobarse, impactará en sectores que en los últimos meses reclamaron por la falta de recursos.

El texto ingresó al Congreso en medio de un clima de tensiones políticas, con una agenda parlamentaria atravesada por los recientes vetos presidenciales y el debate en torno a la distribución de fondos. Los aumentos proyectados para jubilados y universidades, en particular, buscan atender demandas que se habían vuelto insostenibles frente al deterioro de los presupuestos actuales.

Desde la oposición señalaron que el anuncio llega tarde y responde más a la presión social y política que a una planificación del Ejecutivo. En tanto, organizaciones de jubilados y autoridades universitarias advirtieron que seguirán reclamando garantías de cumplimiento efectivo, dado que los compromisos anteriores quedaron a mitad de camino.

El debate comenzará en comisiones en las próximas semanas y se prevé un escenario de fuertes discusiones.