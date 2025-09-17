Caputo descartó que el Tesoro compre más dólares al precio actual y evitó precisar cómo pagará la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual, aunque evitó dar precisiones sobre el mecanismo que utilizará para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

La declaración generó incertidumbre en el mercado, que esperaba definiciones más claras sobre la estrategia oficial. Operadores financieros remarcaron que la falta de detalles aumenta la volatilidad y deja expuestas las dudas en torno a la sostenibilidad de las obligaciones externas.

Caputo defendió las políticas aplicadas hasta ahora, aunque los analistas advierten que el margen de maniobra es cada vez más acotado. El escenario financiero seguirá de cerca los próximos movimientos del Gobierno en busca de señales de previsibilidad.