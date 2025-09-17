El Gobierno dispuso un megaoperativo con más de mil efectivos por la Marcha Federal Universitaria

El Gobierno nacional anunció un operativo de seguridad que desplegará más de mil efectivos en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la tercera Marcha Federal Universitaria. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad y busca controlar la movilización prevista para los próximos días.

El operativo incluirá cortes de tránsito, refuerzos en accesos estratégicos y presencia de fuerzas federales en distintos puntos de la capital. Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de garantizar el orden público, aunque la magnitud del despliegue despertó cuestionamientos de dirigentes opositores y organizaciones sociales, que lo consideraron excesivo frente a una protesta de carácter pacífico.

La movilización se enmarca en el rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que reavivó el conflicto entre el Gobierno y el sistema educativo nacional.