La comunidad educativa convoca a la tercera Marcha Federal Universitaria tras el veto presidencial

En respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, la comunidad educativa confirmó la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria. La convocatoria incluye a docentes, estudiantes y trabajadores no docentes, quienes se movilizarán hacia la Ciudad de Buenos Aires y distintas capitales provinciales en defensa del presupuesto para las casas de estudio.

Los organizadores remarcaron que la medida busca visibilizar la crisis que atraviesan las universidades nacionales por la falta de recursos. Desde las federaciones estudiantiles señalaron que la decisión del Ejecutivo profundiza las dificultades ya existentes y pone en riesgo la continuidad de programas esenciales.

La marcha se suma a las anteriores jornadas federales que lograron una masiva participación en todo el país, y que marcaron un precedente de unidad entre distintos sectores educativos. El nuevo capítulo de la protesta se prevé de alta convocatoria, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria.