Diputados: el oficialismo no logró sostener sus vetos y perdió apoyo en provincias y propios

En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados rechazó varios vetos presidenciales luego de que el oficialismo no consiguiera reunir los votos necesarios para respaldar la postura del Ejecutivo. El resultado dejó en evidencia la pérdida de apoyo de parte de legisladores provinciales y de antiguos aliados que, en otras instancias, habían acompañado las iniciativas del Gobierno.

El revés legislativo representa un nuevo desafío para el presidente Javier Milei, quien venía utilizando el mecanismo de veto como una herramienta clave para frenar leyes aprobadas con amplio respaldo opositor. La falta de acompañamiento en esta oportunidad mostró un escenario más fragmentado, incluso dentro del propio espacio libertario.

Desde la oposición, celebraron el resultado como un paso hacia el equilibrio institucional, mientras que referentes del oficialismo minimizaron el impacto, aunque admitieron “diferencias” internas. El desenlace expone la creciente dificultad del Gobierno para imponer su agenda legislativa en un Congreso donde el diálogo con otras fuerzas resulta cada vez más imprescindible.