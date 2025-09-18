El Senado debate este jueves el rechazo al veto presidencial de la ley de ATN

El Senado de la Nación debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial sobre la ley que restituía los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias. La norma, aprobada previamente con amplio respaldo, buscaba garantizar recursos adicionales a los distritos en un contexto de caída de la recaudación y ajuste presupuestario.

El veto de Javier Milei generó un fuerte malestar en los gobernadores, quienes consideran que la decisión debilita las finanzas provinciales y complica el sostenimiento de servicios esenciales. Desde bloques opositores anticiparon que buscarán revertir la medida en la Cámara alta, repitiendo la estrategia que ya mostró resultados en Diputados.

El oficialismo, en tanto, enfrenta un panorama adverso, ya que el Senado también refleja una correlación de fuerzas desfavorable. El resultado del debate podría convertirse en un nuevo golpe político para el Gobierno, que intenta sostener su esquema de recortes pese a la resistencia de distintos sectores.