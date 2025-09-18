La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto y anticipa presión en precios al consumidor

El índice de precios mayoristas registró un aumento del 3,1% en agosto, acelerándose respecto de meses anteriores, según informó el INDEC. El dato genera preocupación en el mercado, ya que suele anticipar la evolución de los precios al consumidor, que ya vienen mostrando una tendencia alcista.

El incremento estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados a la energía, los insumos importados y los productos manufacturados. Consultoras privadas advirtieron que la inflación mayorista podría trasladarse en las próximas semanas a góndolas y tarifas, profundizando las dificultades de los hogares para sostener el poder adquisitivo.

La aceleración de precios se produce en un contexto de dólar inestable y de aumentos en combustibles y servicios regulados, factores que suman presión a la economía real. Especialistas señalan que, sin medidas de contención, el impacto podría sentirse con más fuerza en septiembre.