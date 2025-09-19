Caso ANDIS: la declaración de Cerimedo complica aún más a los Menem

La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la declaración de Fernando Cerimedo ante la Justicia. El consultor reconoció vínculos con funcionarios del oficialismo y aportó información que, según trascendió, comprometería todavía más a Lule y Eduardo Menem en el caso.

De acuerdo con fuentes judiciales, Cerimedo admitió haber mantenido reuniones relacionadas con la campaña oficialista y dejó abierta la posibilidad de que existiera un entramado de financiamiento irregular. La causa ya investiga contratos sospechosos y presuntos pagos que habrían tenido como destino a referentes libertarios y a sectores allegados a la familia Menem.

La situación genera creciente preocupación en el oficialismo, que enfrenta un desgaste político en medio de cuestionamientos internos y externos. Los investigadores buscan avanzar en nuevas citaciones mientras se espera que la causa derive en procesamientos durante los próximos meses.