El Banco Central impone cepo a los dólares financieros

El Banco Central anunció nuevas restricciones que afectan a las operaciones con dólares financieros, una medida que sorprendió al mercado y generó inmediatas repercusiones en la City. La comunicación oficial establece límites adicionales para la compra-venta de bonos, con el objetivo declarado de “ordenar la plaza cambiaria” y evitar maniobras especulativas.

Analistas advirtieron que la medida, en los hechos, constituye un nuevo cepo que complica a empresas e inversores que utilizan estas operaciones para acceder a divisas. La decisión llega en un escenario de marcada volatilidad y presiona sobre la brecha cambiaria, en momentos en que la incertidumbre económica sigue afectando a la actividad.

El oficialismo busca transmitir calma, aunque en el sector financiero prevalece la preocupación por el impacto en el flujo de inversiones y en la confianza. La medida del Banco Central se suma a un conjunto de disposiciones que, lejos de generar estabilidad, confirman las dificultades del Gobierno para contener las tensiones en el frente cambiario.