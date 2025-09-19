Facebook Twitter Instagram

Estudiantes de La Reforma obtuvieron medalla de plata en Brasil en concurso de tecnología y ciencia

El Colegio Secundario Rural de La Reforma tuvo una destacada participación en el certamen internacional Infomatrix Brasil 2025, donde sus estudiantes lograron importantes reconocimientos por sus proyectos científicos.

Gino Castagnino, de La Reforma, junto a Danna Román y Talia Mauril, de Limay Mahuida, obtuvieron la medalla de plata con su iniciativa denominada “Aqua Tecno”. Los tres, alumnos de sexto año, representaron a la Argentina, a La Pampa y a sus localidades, llevando en alto la bandera de su colegio.

Además, otros dos proyectos de la institución también recibieron excelentes valoraciones por parte del jurado. Se trata de “Aqua sin sal” y “Innovación acuática”, desarrollados por Gerónimo Juárez Cejas, Brenda Llantén, Antonela Cabrera, Anyela Videla y Bautista Peletay, que despertaron un gran interés por sus posibles aplicaciones para mejorar la vida comunitaria.

El acompañamiento de las familias resultó fundamental en esta experiencia. En el viaje a Brasil, los estudiantes contaron con la presencia y el apoyo de tres madres: Andrea Cabrera, Alicia Cejas y María Díaz, quienes acompañaron de cerca a los jóvenes en cada instancia de la competencia.

La participación en Infomatrix Brasil 2025 representó no solo un logro académico para los estudiantes del Colegio Secundario Rural de La Reforma, sino también una oportunidad de mostrar el talento y la capacidad innovadora de los jóvenes pampeanos en un escenario internacional.

