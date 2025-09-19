Milei desplazó a Lule Menem de la coordinación de campaña

En un contexto marcado por denuncias y tensiones internas, el presidente Javier Milei resolvió apartar a Eduardo “Lule” Menem de su rol como coordinador de la campaña oficialista. La decisión llega tras la difusión de testimonios y audios que involucraron al dirigente en maniobras poco claras vinculadas con la gestión y con el armado electoral.

Fuentes del Gobierno confirmaron que el lugar de Lule será ocupado por Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados. El movimiento busca contener el impacto de los escándalos en el frente libertario, aunque evidencia la fragilidad de los equilibrios internos en la alianza gobernante.

La salida de Lule ocurre en pleno proceso electoral, cuando el oficialismo intenta recuperar terreno tras varios reveses. Sin embargo, la medida no disipa los cuestionamientos que rodean al entorno presidencial y deja en evidencia la creciente presión que enfrentan los principales referentes del espacio.