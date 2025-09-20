La nueva peregrinación a Padre Buodo se hará el domingo 28 de septiembre

La comunidad católica de General Acha y la zona se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional peregrinación a la ermita de María Auxiliadora, ubicada en el paraje Padre Buodo. Será la 36° edición de este encuentro de fe, bajo el lema “María, enséñanos a ser peregrinos de esperanza”.

La actividad se desarrollará el domingo 28 de septiembre y congregará a cientos de fieles que se trasladarán en diferentes medios hasta la ermita. Desde la parroquia “La Inmaculada” se organizaron distintos horarios de salida: los caminantes partirán a las 6 de la mañana, mientras que quienes lo hagan en bicicleta saldrán a las 9.30. Más tarde, a las 11.30, será el turno de los motociclistas y al mediodía está previsto el inicio de la caravana de autos.

La llegada de los peregrinos se estima alrededor de las 13, momento en el que se celebrará la Eucaristía en la ermita. Luego, se realizará un encuentro comunitario en el predio de la capilla, donde se compartirá un almuerzo a la canasta.