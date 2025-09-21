Se sumaron 11 nuevos profesionales al hospital Padre Buodo en los últimos meses

En el marco de la política sanitaria impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, que posiciona a la Salud como eje estructural de gestión, el Hospital “Padre Ángel Buodo” de General Acha consolida un proceso de expansión y fortalecimiento integral. En los últimos meses, se incorporaron 11 nuevos profesionales al equipo de Salud local, en una acción estratégica que responde a criterios técnicos y a la necesidad de ampliar la capacidad resolutiva tanto a nivel local como regional

Se trata de personal altamente capacitado que llegaron para reforzar servicios esenciales y continuar potenciando el rol del Hospital como institución de referencia zonal. Entre ellos se destacan Santiago Soria (Medicina Clínica), Camila Capaul (Ginecología), Roxana Rosales y Jennifer Hoffman (Pediatría), Marisel Ludueña (Medicina General con orientación pediátrica), Sandra Cucunuba (Medicina Interna y Dermatología), Abdul Behaine Duran (Cardiología, atención ambulatoria y terapia intensiva), Maia Molina (Odontología), Guadalupe Kunusch y Celeste Godoy (Psicología) y Tamara Villa (Psicopedagogía).

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes experimentó un crecimiento sostenido y en lo que va del año, se realizaron 7.835 estudios, lo que representa un incremento del 30% respecto al mismo período del año anterior.

Entre los últimos avances adquiridos se encuentra un ecógrafo de alta gama, equipamiento que se sumó al servicio que ya contaba con un mamógrafo digital, el cual permitió realizar más de 500 estudios a mujeres de la región, y un tomógrafo multicorte con 1.295 tomografías resueltas localmente.