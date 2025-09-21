Tres taekwondistas de General Acha lograron medallas de oro en un nacional

Tres jóvenes promesas del taekwondo pampeano dejaron en lo más alto a General Acha y a la provincia en el Torneo Open disputado en Córdoba. Se trata de Benjamín Vargas, Juliana Córdoba y Ale Quiroga, quienes obtuvieron medallas de oro tras destacadas actuaciones en la competencia que reunió a delegaciones de distintas provincias como La Rioja, San Luis y Córdoba, entre otras.

El certamen se desarrolló luego de dos intensas jornadas de entrenamiento junto a la Selección Argentina, lo que permitió a los atletas sumar experiencia y nivel competitivo antes de subirse al tatami. Con esfuerzo, entrega y precisión en cada combate, los tres representantes pampeanos se consagraron campeones en sus respectivas categorías.

El logro también refleja el trabajo sostenido de la Escuela de Taekwondo Olímpico Achense, bajo la conducción de los entrenadores Julio Córdoba y Eugenia Junco, quienes acompañaron y guiaron a los jóvenes en esta instancia de exigencia y superación.

El éxito de Vargas, Córdoba y Quiroga es celebrado como un orgullo para General Acha y para el deporte pampeano, y marca un paso importante en la proyección de nuevos talentos hacia instancias nacionales e internacionales.