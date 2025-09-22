Ciclista achense cayó por el paso de un camión en la ruta 9 y tuvo que ser hospitalizada

Una vecina de General Acha de 42 años que practicaba ciclismo en la ruta 9 en la zona de Utracán se cayó de la bicicleta tras el paso de un camión y sufrió una lesión en la cervical por lo que tuvo que ser derivada al hospital Favaloro de Santa Rosa.

El hecho ocurrió el domingo a la mañana cuando la ciclista había salido a un recorrido por la ruta y, según sus palabras, un camión pasó cerca de ella, aunque no recordó si la sobrepasó o si venía de frente, y por el desplazamiento del aire perdió la verticalidad y cayó al suelo.

La mujer quedó tendida en la banquina con varios golpes, momento en que fue observada por un conductor que la asisitió y convocó a la policía de General Acha que fue hasta el lugar.

Posteriormente, una ambulancia la trasladó al hospital Padre Buodo y luego derivada al Favaloro de la capital provincial por una lesión cervical.