El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero suspendió su aplicación

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque dispuso suspender su ejecución debido a la falta de financiamiento. La normativa había sido aprobada en el Congreso con amplio respaldo, en respuesta a los reclamos de organizaciones y familias que venían denunciando dificultades en la cobertura de prestaciones.

La medida oficial, sin embargo, pospone su implementación efectiva hasta contar con recursos presupuestarios, lo que generó malestar entre sectores vinculados a la temática. Representantes de asociaciones advirtieron que la suspensión agrava una situación ya delicada para miles de personas con discapacidad que dependen de estos servicios.

El Gobierno señaló que la norma será aplicada “en la medida en que existan fondos disponibles”, lo que deja en duda el alcance real de la iniciativa. La decisión evidencia las tensiones entre los compromisos asumidos y las limitaciones financieras que atraviesa la gestión.