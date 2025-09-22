La imagen de Milei cayó al 39% según una nueva encuesta

Una encuesta reciente confirmó una nueva caída en la imagen del presidente Javier Milei, que se ubica en 39%. Se trata de una baja significativa en relación con los registros de meses anteriores y refleja un desgaste temprano en la percepción pública.

De acuerdo con la consultora responsable del sondeo, el deterioro se debe a las dificultades económicas, las medidas de ajuste y el impacto de las últimas decisiones gubernamentales. Entre los encuestados, también aparece un nivel elevado de desconfianza respecto a la capacidad de gestión del oficialismo.

La pérdida de apoyo ocurre en un momento en que el Gobierno busca consolidar su base política y sostener su programa económico frente a cuestionamientos sociales. Si bien Milei conserva un núcleo de respaldo firme, la tendencia descendente plantea desafíos de cara al futuro inmediato.