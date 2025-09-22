Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos y postergó la reunión con Georgieva

El presidente Javier Milei decidió reprogramar su viaje a Estados Unidos y postergar el encuentro previsto con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La reunión, que había generado expectativas por la posibilidad de avanzar en un nuevo entendimiento financiero, quedó suspendida y todavía no tiene fecha confirmada.

Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión respondió a cuestiones de agenda, aunque el aplazamiento se produce en un contexto de creciente tensión económica y de necesidad de respaldo externo. El Gobierno busca recomponer la relación con el organismo en medio de negociaciones complejas y de exigencias de ajuste que impactan en la situación interna.

El viaje oficial incluiría además reuniones con funcionarios de la administración estadounidense y actores del sector financiero, pero la reprogramación vuelve a dejar en suspenso la estrategia internacional del Ejecutivo. En la City, la demora fue interpretada como una señal de incertidumbre que podría incidir en la expectativa de los mercados.