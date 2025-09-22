Para calmar el dólar, el Gobierno anunció retenciones cero a todos los granos y busca apoyo en EE.UU

El Gobierno confirmó que vuelven las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre. A través de un tuit de Manuel Adorni, el vocero presidencial se dio la noticia que garantiza que el Gobierno contará con una importante oferta de dólares y le permitirá calmar la volatilidad del dólar. La decisión alcanza a todos los cereales y oleaginosas.

«La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos», expresó Adorni en su cuenta de X.

Asimismo, el ministro de Economía y funcionarios del área financiera se ecneuntran en Estados Unidos con el objetivo de mantener reuniones con bancos y fondos de inversión. El Gobierno espera conseguir respaldo que contribuya a estabilizar el frente cambiario y a contener la suba del dólar, en un contexto de alta volatilidad.

La misión también incluye contactos con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque todavía no se confirmaron encuentros formales. Según trascendió, la delegación argentina busca explorar alternativas de financiamiento que permitan reforzar reservas y dar señales de confianza a los mercados.

En la City porteña, la expectativa es alta, aunque persiste el escepticismo sobre la capacidad del Ejecutivo de conseguir resultados concretos en el corto plazo. Las medidas recientes del Banco Central y la incertidumbre política suman presión a un escenario en el que cada gesto oficial es observado con atención por los operadores financieros.