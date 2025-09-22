Se inauguró torre de conectividad 4G en el Parque Luro

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este lunes el acto de inauguración de la torre de conectividad móvil para servicio de 4G en la Reserva Provincial Parque Luro.

En su discurso, el gobernador destacó que la conectividad es un factor clave para garantizar igualdad de oportunidades en cada rincón de La Pampa. “Este acto tiene mucha significación acerca de lo que hoy estamos ratificando: no sólo un rumbo, no sólo un modelo de Provincia, sino también una forma de trabajo. No hay forma de potenciar un modelo inclusivo si no tenemos muy en claro que el desarrollo pasa por la producción y el trabajo”, afirmó.

El mandatario pampeano subrayó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado: “Estamos aquí ratificando una herramienta estratégica de cómo producir más y generar mayor desarrollo, trabajando codo a codo con el sector privado. En La Pampa hemos sabido salir de la falsa grieta entre lo público y lo privado: el camino es conjunto, a través del federalismo”, expresó.

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, remarcó la trascendencia de la inauguración: “Para nosotros, desde el Gobierno provincial y también desde Empatel, es una enorme satisfacción habilitar este servicio en un lugar emblemático para todos los pampeanos. Se trata de unir las necesidades de nuestra gente con las oportunidades del sector privado para que La Pampa sea una de las provincias con mejor cobertura y calidad de telecomunicaciones”.

Agregó que la Provincia avanza hacia el objetivo de llegar al 2027 con el 100% de las localidades con cobertura 4G, así como con corredores viales estratégicos conectados. “Esto es posible porque el Estado acompaña allí donde al mercado no le resulta atractivo invertir. La baja densidad poblacional no puede ser un obstáculo para el derecho a la conectividad, por eso seguimos generando respuestas que hacen de La Pampa un lugar digno de ser vivido”, afirmó.