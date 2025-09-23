Dos condenados a prisión en General Acha por robar 38 novillos en un campo

Dos acusados fueron condenados a prisión por abigeato en los Tribunales de General Acha por encontrarlos culpables de haber robado en abril de 2023 en un campo ubicado entre Macachín y General Campos. En tanto, hubo una tercera condenada que no irá a la cárcel y otros cinco hombres fueron absueltos.

La sentencia fue dada a conocer este martes por los jueces Martín Miguez Martín, Gastón Boulenaz y Alfredo Sáez Zamora. Estos condenaron a Ernesto Galarza como autor material de abigeato simple y coautor de abigeato agravado a cinco años y nueves meses de prisión y a Pablo Verot a cuatro años y nueve meses. Ambos quedaron con prisión.

En tanto, Nara Sett fue condenada por falsedad ideológica de instrumento público a tres años de prisión condicional. Mientras que se absolvió a otras cinco personas de haber participado en el abigeato.

La causa se originó cuando productores de Macachín denunciaron el faltante de 38 novillos Aberdeen Angus de un predio que alquilaban. Las investigaciones revelaron que el propio empleado rural habría actuado como entregador, facilitando el ingreso de un camión que trasladó a los animales. Tras varios allanamientos en distintas localidades, la policía secuestró el vehículo utilizado y recuperó los animales en un campo cercano a Ataliva Roca. También fueron demorados otros presuntos implicados, entre ellos una pareja de Chacharramendi y varios vecinos de General Acha.