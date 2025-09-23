El grupo Piso 21 clasificó a las finales nacionales y al Sudamericano de Brasil 2026

El grupo de danza Piso 21 de General Acha tuvo una destacada participación en las recientes selectivas organizadas por ABC Producciones, uno de los certámenes de baile más prestigiosos.

Las jóvenes bailarinas no solo demostraron un gran talento, sino que lograron un resultado sobresaliente al clasificarse directamente a las finales que se desarrollarán en Capital Federal y también al importante Sudamericano de Brasil 2026.

Además, Piso 21 fue distinguido con menciones especiales por mejor presentación escénica, mejor interpretación musical y mejor musicalización, entre otros reconocimientos que marcaron un hito en su trayectoria artística.

Desde la comisión de padres y madres resaltaron el esfuerzo, la dedicación y el talento de los y las jóvenes integrantes, destacando que este logro es un orgullo para toda la comunidad.