Entre Ríos: tras una persecución por la ciudad, vecinos atraparon un ciervo, lo mataron y lo asaron

Un ciervo axis fue perseguido este jueves por varios vecinos en la zona norte de Chajarí, Entre Ríos, hasta ser acorralado y derribado contra una camioneta.

Tras el hecho, el animal fue faenado y preparado para consumo en un asado, lo que despertó polémica por tratarse de caza ilegal en área urbana y por los riesgos sanitarios asociados.

Testigos relataron que el ciervo corría desorientado entre calles y patios cercanos al cementerio municipal cuando varios jóvenes, acompañados de perros, lo persiguieron hasta atraparlo.

Horas después, circularon en redes sociales fotos del animal ya faenado y listo para ser consumido, generando indignación y debate en la comunidad local.

Aunque la caza del ciervo axis está permitida en Entre Ríos, solo puede realizarse en campos autorizados con permisos y armas registradas en RENAR. Especialistas advirtieron que la persecución urbana provoca estrés extremo en los animales y aumenta el riesgo de muerte súbita.

Además, la carne faenada sin controles bromatológicos representa un peligro de enfermedades como brucelosis o triquinosis, poniendo en riesgo la salud pública.

