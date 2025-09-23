Es oficial: el Gobierno eliminó temporalmente las retenciones al agro para granos y carnes hasta octubre

El Gobierno nacional oficializó recientemente la baja de retenciones a las exportaciones de granos y carnes bovina y aviar, medida que regirá hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden US$ 7.000 millones en declaraciones juradas de venta al exterior (lo que ocurra primero).

Entre los productos beneficiados figuran soja, maíz, trigo, girasol, sorgo, cebada, biodiesel, y derivados como harina y aceite de diversos granos. Para acceder al beneficio, exportadores deberán liquidar al menos el 90% de los dólares obtenidos en esas operaciones dentro de los tres días hábiles siguientes. Si no lo hacen, deberán pagar retenciones corrientes.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la medida como un mecanismo para incrementar la oferta de dólares en el mercado oficial y mitigar la presión cambiaria. Representantes del campo, como la Sociedad Rural, lo celebraron, aunque subrayaron que estas medidas deberían ser más estructurales, no sólo temporales.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y genera expectativas sobre su impacto en las exportaciones, el dólar, y la recaudación fiscal, dado que se trata de una baja impositiva significativa en un escenario de caída de ingresos nacionales.