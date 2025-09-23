Lanzaron becas provinciales «Impulsar Futuro» para que estudiantes secundarios puedan hacer una carrera en la UNLPam

El gobernador Sergio Ziliotto presentó junto a su gabinete y el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, el plan de becas «Impulsar Futuro». Es para estudiantes de sexto año del secundario: financia sus primeros pasos en carreras universitarias en la UNLPam durante 2026.

El Gobierno de La Pampa anunció este martes la puesta en marcha del programa «Impulsar Futuro», destinado a otorgar becas a estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias, con el objetivo de financiar el inicio de carreras universitarias en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

Se abre la preinscripción: no incluye a todas las carreras. Además, los actuales estudiantes del sexto año de secundario, tendrán que cumplir algunos requisitos para poder acceder al beneficio.

La beca es de 300 mil pesos mensuales (son seis salarios mínimos) y se percibirá a partir de febrero de 2026. Deben tener el 70 % de las materias cursadas aprobadas para mantener la beca.

Las carreras incluidas en el programa son las siguientes: Profesorado de Geografía; Profesorado HistoriaM: Profesorado Letras; Profesorado en Inglés; Profesorado Matemática; Ingeniería Agronómica; Médica Veterinaria; Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios; Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos; Ingeniería Electromecánica; Ingeniería Industrial; Ingeniería en Sistemas; y Medicina (UNLPam). Además, profesorado de Artes en Música; Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables; Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (Min. de Educación)

El acto de lanzamiento tuvo un fuerte marco político y electoral: contó con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, y de todo el gabinete provincial, encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto. También participó el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, y el candidato a diputado Abelardo Ferrán. Además, hubo una fuerte presencia de intendentes de toda la provincia.

La iniciativa busca acompañar a los jóvenes en la transición de la escuela media a la universidad, reduciendo la deserción en el primer año de estudios superiores y fortaleciendo el vínculo entre el sistema educativo provincial y la universidad pública.

El programa contempla una asignación económica mensual para los egresados secundarios que decidan continuar su formación en la UNLPam a partir del ciclo 2026, en carreras estratégicas para el desarrollo provincial.

Desde el Gobierno destacaron que «Impulsar Futuro» se enmarca en la política de igualdad de oportunidades, reforzando la decisión de acompañar a los jóvenes pampeanos en el inicio de sus trayectorias universitarias.