Milei inicia su agenda en EE.UU. donde se reunirá con Trump y participará en la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei inicia la gira oficial en Estados Unidos, donde su agenda incluye encuentros con el expresidente Donald Trump y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, además de participar de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Según fuentes oficiales, el viaje responde a la intención de reforzar relaciones internacionales y buscar apoyos que ayuden a estabilizar la situación económica de Argentina, especialmente frente a la deuda con vencimientos importantes para 2026. En paralelo, se menciona que el país atraviesa momentos de alta tensión cambiaria, y la cotización del dólar sigue siendo un termómetro político y económico.

La visita adquiere relevancia política interna porque sucede tras la dura derrota del oficialismo en Buenos Aires, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de gestión del Gobierno y su estrategia electoral. Se espera que Milei aproveche los encuentros con referentes internacionales para proyectar una imagen de estabilidad hacia el exterior, en momentos de crecientes dudas sobre la marcha del modelo económico vigente.